Mãe salva filhos ao atirar eles pela janela durante incêndio em São Joaquim

Um grave incêndio atingiu quatro casas no Bairro Bela Vista em São Joaquim, na manhã desta sexta-feira (10), uma residência e um carro foram totalmente destruídos pelas chamas e outras três casas foram atingidas pelo fogo mais foram salvas pelos Bombeiros, tendo danos parciais.

Na casa que foi destruída moravam cinco pessoas, três adultos e duas crianças, no momento em que avistaram as chamas a mãe desesperada, com as costas em chamas e com sérias queimaduras atirou as crianças pela janela para salvar a vida delas, e depis consegui sair da casa já tomada pelo fogo.

“Achei que não iria conseguir sair, minhas costas já estavam queimadas e só pensei nas crianças…”

Relatou a mãe das crianças

Família precisa de ajuda

O garotinho de quatro anos teve alguns ferimentos na cabeça, uma menininha de apenas 2 anos nada sofreu, porém e a mãe teve queimaduras graves nas costas e foram levados ao Hospital Sagrado Coração de Jesus para atendimento.

A Assistência Social do Município e o Conselho Tutelar já foram acionados para pestar os primeiros atendimentos no intuito de conseguir um lar para a família (através do aluguel social), mesmo conseguindo uma casa eles precisam de móveis e roupas, para recomeçar a vida novamente.

Quem quiser ajudar a família pode entrar em contato com Nara Terezinha pelo 49 99101-4679, a família necessita de roupas e calçados para duas crianças, um garotinho de quatro anos e uma menina de três anos e também precisam de móveis.