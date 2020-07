Presidente Jair Bolsonaro confirma que deu positivo para COVID-19

O presidente do Brasil Jair Bolsonaro informou que testou positivo para o Covid-19 após receber exame que confirmou a presença do Coronavírus.

Bolsonaro teve febre de 38 graus, cansaço e mal estar, e já começou a tomar fazer o tratamento com hidroxicloroquina.

“Estou bem, estou normal, em comparação a ontem , estou muito bem. Estou até com vontade de fazer uma caminhada, mas, por recomendação médica, não farei”, Disse o Presidente Jair Bolsonaro.

No sábado, o presidente viajou para Santa Catarina sobrevooando áreas atingidas por um ciclone e efetuou uma reunião com o membros do Governo de Santa Catarina. e também no sábado, Bolsonaro participou de um almoço promovido pela embaixada dos Estados Unidos no Brasil em comemoração à independência norte-americana.

O Presidente começou a se sentir mal no domingo, apresentando os primeiros sintomas de COVID-19.