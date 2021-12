1º Encontro Agrícola Tecnológico da Cooperserra em São Joaquim

A Cooperserra 45 anos, fazendo do cooperativismo sua bandeira, e sempre fortalecendo sua marca. E para comemorar, realizou o Primeiro Encontro Agrícola Tecnológico da Cooperserra, evento este, que aconteceu na sexta-feira, dia 03/12/2021, realizado pela Cooperserra com o apoio da @epagri, @sistemaocesc e @prefeiturasj. Um sucesso o evento, superando todas as expectativas.

Fundada em 1977 a “Cooperativa Regional Agropecuária Serrana“, conhecida hoje, como Cooperserra, está sediada em São Joaquim, conta também com uma filial na cidade de Urupema ambas na Serra Catarinense.

Na programação do evento teve o dia de campo super produtivo, realizado na área experimental da Epagri de São Joaquim, já a recepção dos convidados com almoço com churrasco especial e com música ao vivo e a exposição de stands e máquinas agrícolas aconteceu no Packing House da Cooperserra.

Um evento lindo, com grande presença dos cooperados e cooperadas, bem como de convidados e autoridades que estiveram no 1° Encontro Agrícola Tecnológico

“Queremos agradecer a grande presença dos nossos cooperados e cooperadas, bem como de nossos convidados e autoridades” que estiveram em nosso 1° Encontro Agrícola Tecnológico! Acreditamos que fortalecemos ainda mais nossos laços cooperativistas com todos! ” A união é um começo, manter unidos é o progresso, trabalhar juntos é o sucesso!”Gratidão!

Confira todas as imagens por Mycchel Legnaghi: