Acidente com Fusca e Clio faz vítima fatal em Bom Jardim da Serra

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e o Corpo de Bombeiros atenderam a uma colisão frontal envolvendo um volkswagen fusca de Bom Jardim da Serra e um Renaut Clio com placas de Lages. O sinistro ocorreu por volta das 05h30min deste último domingo (19).

A guarnição do Corpo de Bombeiros, ao fazer o dimensionamento da cena, deparou-se com duas vitimas no interior do fusca sendo o condutor um homem de 54 anos de idade lucido, consciente relatando fortes dores nas costas e membro inferior direito ao fazer a avaliação primaria a guarnição identificou uma deformidade no membro a vitima foi retirada do veiculo imobilizado com o ked e colar cervical e conduzido ao hospital.

A segunda vitima estava com ausência de sinais vitais e presa as ferragens do fusca sendo preciso utilizar as ferramenta hidráulica para auxiliar no desencarceramento, foi acionado a policia rodoviária estadual e o IML. Ao chegar a PRE a guarnição retirou a vitima e cobriu com manta térmica. O condutor do veiculo clio tinha fugido do local.

Atualização:

A segunda vítima, o condutor do fusca que foi socorrido entrou em óbito horas depois de dar entrada no hospital, as vítimas são dois irmãos um de 54 anos e o outro de 52 anos. Nossos sentimentos aos familiares.

Com informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária de Bom Jardim da Serra.