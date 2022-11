No início da manhã desta quinta-feira (03), a Polícia Militar Rodoviária, registrou um acidente de trânsito no KM 258 da SC-114, no município de Painel . A motorista, de 40 anos, do veículo Ford Fiesta, disse que seguia pela rodovia e que, durante o trajeto, se deparou com um animal, ao desviar dele, saiu da pista, capotando em seguida e parando às margens dessa rodovia.



Fonte: 10º Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Painel/SC.