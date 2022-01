A 1ª geada do ano em pleno “07 de Janeiro” de 2022 na Serra Catarinense

O gélido amanhecer de 07 de Janeiro de 2022 trouxe a primeira geada do ano na Serra Catarinense. A temperatura entre 4ºC e 5ºC e ainda mais baixa na relva, fez com que a geada tivesse condições de se formar nos campos de baixadas na altitude entre 1. 200m.

No Vale do Caminhos da Neve, a 3km do centro de São Joaquim, foi onde a geada permaneceu visível, com uma fina camada de gelo sobre as plantas rasteiras do vale.

Já na estação do INMET/São Joaquim, próximo ao centro da cidade, a temperatura registrada foi de 8,7ºC – Fazia 26 anos que não havia um frio assim, neste dia 07/01, o último registro foi de 7,0°C no dia 7 de Janeiro de 1996.

O frio foi ocasionado pela entrada de uma frente fria que trouxe chuva, porém, entre a madrugada de quinta (06) para sexta (07), entrou a parte mais gelada do ar frio trazendo uma queda maior da temperatura fazendo a formação de geada nos campos de baixadas. Essas temperaturas, abaixo do normal, devem se manter em boa parte de Santa Catarina, principalmente durante a próxima madrugada e amanhecer. Teve uma geada fraca nesta sexta-feira e ainda há condições de geada para este próximo sábado em 08 de janeiro de 2022.

Veja o vídeo:

As mínimas de 07 de janeiro de 2022

4.7ºC Urupema/EpagriPainel

4.7ºC Urubici/Nicoletti

5.1ºC Painel/GHJ

5.5ºC São Joaquim/GHJ

Dados Compilados por Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer em estações padronizadas (governamentais e particulares)

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online