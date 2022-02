Mulher morre durante incêndio em São Joaquim

O Corpo de Bombeiros de São Joaquim foi acionado até a rua José Justino Silveira, Bairro Nossa Senhora Aparecida, para o atendimento de incêndio em residência por volta das 21h07min da noite desta sexta (12).

Ao chegar no local da ocorrência a equipe da ambulância, que chegou mais rápido que o Caminhão AT-46, confirmou que se tratava de um incêndio já em fase de diminuição. No local a população informou que dentro da residência havia uma vitima, porém, considerando o incêndio já em fase de diminuição, não foi possível o seu salvamento.

Com a chegada do caminhão AT-46 foram montadas duas linhas de ataque, uma inicialmente para combate preventivo resguardando as residências adjacente e a segunda para combate direto.

Dado início ao combate, o incêndio foi extinto em poucos minutos, em seguida iniciado rescaldo e busca pela vitima que logo foi localizada onde seria o banheiro da residência, acionando-se, assim, o IGP. Terminado o rescaldo, isolado o local, preenchido as fichas de ocorrência e orientado os populares, a cena ficou aos cuidados da PM e equipe do IGP.

De acordo com familiares a vítima que não sobreviveu ao incêndio seria a Dona Maria Cândida com a idade aproximada de 78 anos. Ela estava sozinha na residência quando o incêndio começou.

Com informações do Corpo de Bombeiros