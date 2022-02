Saída de pista seguida de capotamento deixa uma pessoa morta e outra ferida na SC-114 em Otacílio Costa

Um grave acidente no início da tarde deste sábado, 26, deixou uma pessoa morta e outra ferida na altura do km-203 da SC-114, em Otacílio Costa, na Serra Catarinense. As duas vítimas estavam em um mesmo veículo que saiu da pista e veio a capotar na sequência.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as guarnições foram acionadas por volta das 12h30 até o referido endereço, onde no local, encontrou um carro Peugeot 206, de cor prata, com placas de Otacílio Costa, e no interior dele estavam duas pessoas, sendo um homem, em óbito, sem identificação e a carona, uma mulher, de iniciais A.A.M de 46 anos, a qual estava viva, porém presa às ferragens.

Foi iniciado o trabalho de resgate da mulher com a utilização de um desencarcerador para a retirada da porta e ter acesso à vítima e assim realizar a retirada da mesma, sendo imobilizada e encaminhada ao Hospital Santa Clara, em Otacílio Costa. Já o homem foi retirado posteriormente com a chegada da Polícia Científica que o encaminhou ao IML de Lages.

Após o veículo ter sido posto em segurança sobre o guincho foi encerrada a ocorrência por parte do Corpo de Bombeiros, ficando o local sob a responsabilidade da PMRv do posto de Palmeira.

