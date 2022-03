Homem morre afogado em praia de SC

Um homem de 36 anos morreu afogado na praia do Estaleirinho, em Balneário Camboriú, na tarde deste sábado (26). A vítima recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros após ter sido retirada da água já inconsciente e com parada cardiorrespiratória, mas não resistiu.

Ainda segundo os bombeiros, o homem foi visto de bruços no mar em um primeiro momento por um morador da região, que entrou na água para ajudar. Os guarda-vidas foram então acionados e resgataram os dois.

Foram realizadas manobras de salvamento durante cerca de 35 minutos, com apoio de equipe médica deslocada por helicóptero, até ser confirmado o óbito. Não foram revelados nome nem idade da vítima.

Testemunhas relataram ao bombeiros que o homem havia chegado ao local de moto. Ele deixou alguns pertences à beira de uma área de restinga e entrou na água vestindo uma bermuda jeans.

Na ocasião, o mar tinha condições de bandeira vermelha, quando a entrada na água é contraindicada para banhistas, com ondas de cerca de dois metros de altura.

Com informações do NSCTotal