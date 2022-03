Projeto Limpeza dos Mares retira 2,5 toneladas de lixo do mar no Sul da Ilha

Foi realizada neste sábado, 26, em Florianópolis, a primeira ação do ano do projeto Limpeza dos Mares, promovido pela Associação Náutica Brasileira (ACATMAR), Mundo Mar e Acquanauta Floripa desde 2014. O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, e a primeira-dama, Késia Martins da Silva, participaram da iniciativa que retirou cerca de 2,5 toneladas de lixo da Praia e da Ilha do Campeche, segundo os organizadores. A maior parte estava na praia, restingas e Riozinho, no Campeche. Da mata, areia e fundo do mar da ilha foram retirados 100 quilos de resíduos.

Participaram da 30ª etapa do projeto, criado para conscientização ambiental e retirada de lixo das profundezas e encostas de mares, rios e lagos, 230 voluntários. Com foco na sustentabilidade, os participantes já retiraram mais de 116 toneladas de resíduos das águas e costões do litoral em mutirões de limpeza.

O governador diz que participar do projeto foi importante para ajudar a conscientizar as pessoas: “O lixo não chega aqui sozinho. Tem alguém que os coloca no lugar errado. Esse material está chegando aqui e não deveria ter chegado, mas ser reciclado. Há muito tesouro no lixo que acaba sendo danoso quando colocado no lugar errado e tão importante quanto limpar praia e fundo de mar é não deixar o lixo chegar até aqui”, destacou. “É importante dar a destinação correta e ter uma vida mais sustentável, buscar embalagens biodegradáveis e que não interfiram no ecossistema. A gente consome muito plástico e, pior ainda, não destina adequadamente. Temos de fazer a nossa parte”, reforçou Carlos Moisés.

Entre os materiais recolhidos havia grande quantidade de roupas, cobertores, grelha para churrasqueira, restos de cadeiras de praia e guarda-sol, restos de um micro-ondas, tampos de pia de cozinha, um tubo de TV, 200 canudos, 700 garrafas de vidro, brinquedo, isqueiros, chinelos, tesoura de cortar grama, dois registros hidráulicos ainda na embalagem, duas malas, utensílios domésticos, latinhas de cerveja e refrigerante, garrafas de plástico, tampas de garrafa de plástico e de alumínio, restos de redes de pesca, cordas, caixas de papel e papelão e mais de 1.000 bitucas de cigarro.

A primeira-dama, que lidera a Rede Laço de Voluntariado, ressaltou a importância do projeto no engajamento de mais participantes: “Quero parabenizar a ACATMAR pela ação e agradecer muito pelo convite feito à Rede Laço porque nós pudemos chamar vários voluntários para participar e ao mesmo tempo conscientizá-los sobre a importância de recolher o lixo da praia. Estamos ajudando a formar essa consciência coletiva para que tenhamos ainda mais locais de natureza preservada aqui em Santa Catarina.”

“Chegamos a esta fase muito satisfeitos com tudo o que conseguimos ao longo do último ano. Limpando, conscientizando e principalmente recuperando a vida marinha que sofre com o lixo depositado pela inconsciência humana na natureza”, destacou Michele Castilho, diretora da ACATMAR.

Por Fabiana de Liz

Assessoria de Imprensa Secretaria Executiva de Comunicação – SECom