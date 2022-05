Grave acidente com Van escolar deixa uma pessoa morta na BR-470 em Campos Novos

Uma pessoa morreu após se envolver em um grave acidente de trânsito entre van escolar em uma carreta na BR 470 em Campos Novos, no Oeste de Santa Catarina. O acidente foi registrado por volta das 6h desta quarta-feira (11) e envolveu uma carreta container com uma van de Campos Novos.

Conforme divulgado pelos bombeiros, a guarnição de serviço foi acionada até a BR-470, próximo a entrada de Capinzal, para atender uma colisão frontal entre uma carreta (placa Mercosul) conduzida por um homem de 36 anos, que nada sofreu, e uma Van escolar (placa de Campos Novos), que foi jogada para fora da pista.

A van era conduzida por uma mulher de 54 anos, que apresentava suspeita de fratura na região pélvica e no braço esquerdo, que após procedimentos de imobilização foi conduzida ao hospital para atendimento médico.

Um criança de 12 anos foi projetada para fora da Van e foi atendida pela equipe do SAMU com suspeita de traumatismo craniano e hemorragia interna. O caroneiro da Van, um homem, estava preso às ferragens, com ausência de sinais vitais.

Após o atendimento, o local foi deixado aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal.

Fonte: Corpo de Bombeiros