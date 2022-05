Catarinense vence Mister Brasil e representará o país em mundial; lageano ficou em 2°lugar

Em um feito histórico no Mundo Mister, os catarinenses Guilherme Werner, representante da região Caminhos do Contestado, e Alisson de Liz que é de Lages Mister Santa Catarina, se consagram campeões do concurso Mister Brasil, ocupando a primeira e segunda colocação respectivamente. Um mixto de emoção e felicidade fizeram da noite deste último sábado, no auditório do Hotel Sibara, em Balneário Camboriú, a coroação e o reconhecimento de meu trabalho e de toda a família CEB.

Aos meninos de ouro quero registrar o tão quanto orgulhosos estamos, pela bela performance e dedicação com que carregaram o nome de nossa terra, em um concurso que contou com a participação de 42 candidatos, vindos de todos os estados e regiões do Brasil. Werner, parabéns Santa Catarina!

Guilherme, apesar de ser dentista, decidiu dedicar-se ao sonho de construir uma carreira no mundo do entretenimento, como ator e modelo