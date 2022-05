Bombeiros salvam casa de incêndio no Centro de São Joaquim

Princípio de incêndio atinge casa no centro de São Joaquim. Após uma limpeza no fogão a lenha, restos de brasa incendiaram e atingiram um depósito na garagem da residencia.

Atendendo à solicitação do Cobom de Lages, o Trem de Socorro de São Joaquim/SC, foi acionado para atender a um princípio de incêndio em residência, na rua Padre João Batista Viecelli, Centro.

Chegando ao local a guarnição atendeu um princípio de incêndio em uma residência, dentro de um cômodo cheio de lenha e papelão. A guarnição utilizou uma linha de mangueira para combater as chamas e realizar o rescaldo.

O combate durou aproximadamente 20 minutos. Após a guarnição retirou algumas lenhas e um armário para as chamas não retornarem. Foram utilizados 300 litros da água, sendo que a área atingida tinha 10m².

Foram colhidos depoimentos no local, sendo que a proprietária da casa relatou a guarnição que ao limpar o fogão a lenha retirou as cinzas e colocou em uma caixa de papelão dentro do quarto de lenha.

Com informações: Notiserra