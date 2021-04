Fapesc divulga finalistas do Prêmio Inovação Catarinense

A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina (Fapesc) divulgou os finalistas do Prêmio Inovação Catarinense – Professor Caspar Erich Stemmer. São 32 personalidades, empresas e instituições disputando os primeiros lugares em 11 categorias.

Serão premiados os três primeiros lugares com R$ 15 mil, R$ 10 mil e 5 mil. A cerimônia será realizada totalmente on-line no dia 27 de abril, a partir das 14h. Quem quiser acompanhar, poderá assistir pelo YouTube da Fapesc ou pelo Facebook.

Segundo o presidente da Fapesc, Fábio Zabot Holthausen, os objetivos do prêmio são incentivar a inovação e reconhecer pessoas, empresas e organizações que inovam em todo o Estado. “Além de fomentar e apoiar, precisamos inspirar as pessoas. O Prêmio Inovação Catarinense é um misto de homenagem, reconhecimento e incentivo”, destaca.

Nessa edição, a Fapesc recebeu número recorde de inscrições com 226 candidatos. “Ficamos surpreendidos com a diversidade de projetos submetidos ao Prêmio Inovação Catarinense, o que demonstra a qualidade e a presença da ciência, tecnologia e inovação por toda Santa Catarina”, comenta a gerente de Inovação da Fapesc, Gabriela Mager.

A Fapesc já realizou oito edições do Prêmio Inovação Catarinense – Professor Caspar Erich Stemmer. Desde 2009, foram homenageadas mais de 100 personalidades, empresas e instituições. A fundação também destinou mais de R$ 2,3 milhões para esses trabalhos e trajetórias de destaque no Estado.

Número de finalistas por região

Um dos destaques dessa edição são as regiões Oeste e Meio-Oeste que emplacaram juntas 10 finalistas. Só a Escola de Educação Básica Bom Pastor, da rede estadual de Chapecó, tem três candidatos disputando em duas categorias. Em seguida vem a Grande Florianópolis com oito, impulsionada principalmente por órgãos públicos e entidades que estão sediados na Capital.

Vale e Alto Vale do Itajaí conseguiram sete finalistas. Já o Sul se destaca com cinco, incluindo empresas e instituições de ensino. Por fim, o Norte do Estado tem um representante, assim como o Litoral Norte.

Divulgação especial

Para a edição deste ano, a Fapesc vai fazer uma ação especial para que as pessoas saibam um pouco mais sobre os finalistas. Serão divulgados diariamente nas redes sociais da Fundação vídeos de professores, alunos, empresas e órgãos públicos explicando suas inovações.

Confira os finalistas por categoria

Agente da Inovação

Cláudio Alcides Jacoski (Unochapecó) (Chapecó)

Paulo César Lock Silveira (Unesc) (Criciúma)

Régis Henrique Gonçalves e Silva (UFSC) (Florianópolis)

Professor Inovador

Carlos Rutz (Escola Estadual Básica Bom Pastor) (Chapecó)

Paulo Barral de Hollanda Gomes Vieira (Furb) (Blumenau)

Rodrigo Barichello (Unochapecó) (Chapecó)

Jovem Inovador

Camila Vanin e Netaly Ghidolin Conte (Escola Estadual Básica Bom Pastor) (Chapecó)

Daniel Verdi do Amarante (IFSC) (Rio do Sul)

Jean Claude Rossa (Escola Estadual Básica Bom Pastor) (Chapecó)

Projeto Acadêmico Inovador

Gustavo Serpa (Furb) (Blumenau)

Kamili Guimarães da Silva e Marcelo Loch (UniSATC) (Criciúma)

Larissa Sobolewski Magassy Baptista e Manoela Karolina Ribeiro Santos (UFSC) (Florianópolis)

Inventor independente

Sebastião Luiz Vieira (Blumenau)

Silvia de Souza Vaccari (Chapecó)

Empresa Inovadora

Aquarela Inovação Tecnológica do Brasil (Florianópolis)

Betha Sistemas (Criciúma)

Termotécnica (Joinville)

ICT Inovadora

Agência de Inovação Tecnológica AGIT (Furb) – AGIT Furb (Blumenau)

Associação Beneficente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina (SATC) (Criciúma)

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa Suínos e Aves (Concórdia)

Inovação em produto

Brasilrad – Consultoria em Radioproteção (Florianópolis)

Dayback Energy (Florianópolis)

Playmove Indústria e Comércio (Blumenau)

Inovação em Serviço ou Processo

BRF (Chapecó)

Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc) (Florianópolis)

Metalúrgica Riosulense (Rio do Sul)

Inovação de Impacto Socioambiental

Eco Têxtil Indústria e Comércio de Máquinas Recicladora Têxtil (Luzerna)

Kêmia Fabricação de Equipamentos para Tratamento de Efluentes (Chapecó)

Sulgesso Indústria e Comércio (Imbituba)

Governo Inovador

Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur) (Florianópolis)

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (Jucesc) (Florianópolis)

Município de Itajaí

