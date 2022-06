Carro com grávida, bebê e outras cinco pessoas capota em Santa Catarina

Um carro com sete pessoas capotou na noite deste domingo, 5, em Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. O acidente ocorreu na rodovia SC-110, na localizada Bela Vista.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência por volta de 20h30. Ao chegarem no local, os bombeiros encontraram o veículo GM Celta que saiu da pista e capotou em seguida.

Todos os ocupantes estavam fora do veículo e precisaram de atendimento. Uma mulher em trabalho de parto foi conduzida pela equipe do Samu ao pronto-socorro do hospital.

Um homem, de 27 anos, que era o carona, foi encontrado deitado no chão. Ele estava consciente, mas apresentava um ferimento próximo ao nariz. A vítima foi imobilizada e conduzida ao pronto-socorro.

Além dele, também foram levados ao hospital outros dois homens, de 25 e 18 anos. Eles estavam conscientes e orientados, mas não apresentavam ferimentos aparentes.

Uma mulher, de 19 anos, foi encontrada deambulando pelo local. Ela apresentava ferimentos nos dois joelhos. Com ela havia um bebê de sete meses que estava consciente e não tinha ferimentos visíveis. Um outro homem também precisou ser conduzido pelo Samu.

Todos os sete ocupantes do veículo foram encaminhados ao pronto-socorro. O veículo ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Estadual.

Com informações: Corpo de Bombeiros