INSS libera segunda parcela do 13º salário; veja os beneficiados

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) libera, nesta segunda-feira (6), o pagamento da segunda parcela do 13º salário para aposentados, pensionistas e demais segurados com número final do benfício 4 e 9. A etapa vale tanto para aqueles que recebem um salário mínimo (R$ 1.212), como para aqueles que ganham acima do valor.

Segundo o INSS, a nova rodada de pagamentos corresponde à diferença dos 50% antecipados, liberado no último mês, e o total do abono anual. Ao todo, serão disponibilizados R$ 28,3 milhões pelo governo federal, contemplando mais de 31,6 milhões de brasileiros.

Este é o terceiro ano seguido em que o 13º salário do INSS é pago de forma antecipada, e não em agosto e dezembro, como ocorre normalmente. Em 2020 e 2021, os depósitos foram feitos mais cedo devido à crise econômica provocada pela pandemia de covid-19.

Tem direito ao 13º salário os segurados que recebem aposentadoria, pensão, auxílio-doença, auxílio-acidente e auxílio-reclusão. Por outro lado, famílias que ganham o Auxílio Brasil ou outro tipo de benefício assistencial, por lei, não têm direito ao abono.

Confira o calendário completo de pagamentos da segunda parcela

Para quem ganha acima de um salário mínimo (R$ 1.212)Final do benefício Pagamento 1 e 601 de junho2 e 702 de junho3 e 803 de junho4 e 906 de junho5 e 007 de junho

Para quem ganha o salário mínimoFinal do benefício Pagamento 125 de maio226 de maio327 de maio430 de maio531 de maio601 de junho702 de junho8 03 de junho906 de junho007 de junho