Buscas por corpo de idoso que caiu no rio em SC completam cinco dias

O Corpo de Bombeiros Militar segue realizando buscas pelo corpo do homem de 64 anos que caiu no rio Itajaí-Mirim, em Botuverá, no último domingo (5). Os bombeiros iniciaram nesta sexta-feira (10) o quinto dia de buscas e avaliam todos os cenários possíveis.

Segundo informado pelos bombeiros, na quinta-feira (9), equipes de Blumenau e também de Gaspar reforçaram a operação que utiliza até drones e ocorre, principalmente, no Itajaí-Mirim e também nas margens que rodeiam o rio.

Ainda de acordo com os bombeiros, não há um prazo determinado para as equipes encerrarem as buscas e todos os cenários estão sendo avaliados. Na última quarta-feira (8), as equipes encontraram um corpo e chegaram a pensar que era do homem desaparecido, mas não passava de uma capivara.

“Hoje pela manhã chegamos a pensar que finalmente havíamos encontrado um corpo humano, o qual estava boiando em um dos trechos do rio. Todavia, após o seu reboque até a margem, constatamos que se tratava do corpo de uma capivara”, disse o capitão Rodrigo Gonçalves Basílio, comandante da corporação de Brusque na ocasião.

Caso rodeado de mistérios

Ainda não há muitas informações sobre o caso. O que se sabe até o momento é que um idoso teria desaparecido na madrugada de domingo (5), em Botuverá.

