Gasolina fica mais cara nos postos de SC mesmo sem aumento da Petrobras

Mesmo sem reajuste da Petrobras, a gasolina ficará mais cara nos postos de gasolina de Santa Catarina nesta semana, informou o presidente do Sindicato de Comércio Varejista de Combustíveis Minerais de Florianópolis (Sindópolis), Joel Fernandes Na Grande Florianópolis, o preço médio de revenda deve chegar a R$ 4,89.

A última vez que a Petrobras promoveu uma alta nos preços dos combustíveis foi em 17 de junho. Na época, o litro da gasolina subiu para R$ 4,06, enquanto o diesel avançou para R$ 5,61.

No entanto, o etanol anidro, que é misturado com a gasolina, aumentou 20% no último mês, o que pressionou o preço final do combustível. De acordo com o presidente do Sindópolis, gradativamente os postos estão recebendo a gasolina com o valor reajustado pelas distribuidoras e repassarão aos consumidores.

Segundo a última pesquisa da Agência Nacional do Petróleo (ANP), feita entre 2 a 8 de outubro, o preço médio da gasolina comum em Florianópolis estava R$ 4,78.