Missão entrega toneladas de doações de SC a refugiados ucranianos na Polônia

Uma missão que durou 15 dias, liderada pelo missionário Luiz Américo Paulino, levou doações de Santa Catarina para refugiados da Ucrânia na Polônia e Guiné Bissau. Os donativos – três toneladas de alimentos, produtos de higiene e itens de sobrevivência, como medicamentos – foram enviados pela construtora FG, a “fábrica” de arranha-céus de luxo de Balneário Camboriú.

As doações saíram do Brasil no fim de maio. Luiz Américo partiu com o carregamento de Guiné-Bissau, onde comanda uma missão humanitária, e seguiu até a Holanda, onde encontrou com outros quatro voluntários brasileiros. Juntos, eles seguiram até a fronteira da Polônia e pretendiam entrar na Ucrânia – mas, como o processo estava lento, decidiram entregar as doações em Zamosc, cidade polonesa na fronteira que tem recebido refugiados e crianças órfãs. Parte do caminho precisou ser feita a pé pelos voluntários. As doações seguiram em um caminhão.

Da Polônia o missionário seguiu para a Aldeia de Lemberem, na Guiné-Bissau, onde o restante do material foi entregue. Na região vivem famílias com mais de mil crianças.

Jean Graciola, da FG, quer incentivar outras empresas a fazerem doações dentro e fora do país.

O muito ou o pouco podem fazer diferença na vida de alguém que não tem nada ou está perdendo tudo, como é o caso do povo da Ucrânia. Além disso, nos familiarizamos com os brasileiros que vivem por lá! Toda ajuda nesse momento é bem-vinda.

Com informações do NSC Total