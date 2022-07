Águia 04 e SAMU transportam paciente idosa vítima de AVC, de São Joaquim para lages

Neste sábado, 23, equipe PM Águia 04 foi acionada pela regulação do SAMU para transporte de paciente idosa (67 anos), vítima de acidente vascular cerebral (AVC), do município de São Joaquim para Lages.

Durante todo transporte, a vítima teve a sua disposição uma equipe composta por médico e enfermeira, equipamentos especiais e medicamentos, tudo provido pela equipe médica do SAMU, garantindo um transporte seguro e eficiente.

Importante salientar que com apoio do Águia 04 e equipe médica do SAMU o deslocamento durou apenas 20 minutos e, utilizando-se de meios convencionais por solo, o mesmo deslocamento levaria aproximadamente 1 hora e vinte minutos.

Fonte: pmscaguia04