Homem coloca fogo em casa com ex-mulher e quatro crianças dentro em Chapecó

Por volta da 00h32 desta quarta-feira (03), a Polícia Militar de Chapecó, Oeste de Santa Catarina, foi acionada no bairro Santa Paulina, para atender uma ocorrência de incêndio criminoso em uma residência.



No local foi feito contato com a proprietária, uma mulher de 31 anos, ela informou possuir medida protetiva contra seu ex-marido de 33 anos, ele foi até a residência, exigindo que a ex-companheira abrisse a porta, como ela não abriu, o homem jogou gasolina na casa e ateou fogo.



Na residência estavam sete pessoas, sendo quatro crianças, filhos e neto do casal, todos conseguiram escapar do incêndio. Um filho do casal e a nora sofreram lesões com vidros ao pular uma janela. Dois cachorros que estavam na casa morreram queimados.



Uma guarnição da PM passava no local no momento da ocorrência, avistou o autor que saiu correndo, porém foi detido logo em seguida de posse de um isqueiro. A guarnição auxiliou a família a sair da residência até a chegada dos Bombeiros. A residência foi totalmente destruída pelo fogo, e uma casa ao lado queimou parcialmente. O autor foi conduzido à Central de Polícia. As vítimas foram atendidas pelos Bombeiros e conduzidas ao Hospital.



Fonte: ClicRDC