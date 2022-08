Homem fica gravemente ferido após pneu explodir em borracharia na Serra Catarinense

O acidente aconteceu no final da tarde desta sexta-feira (12), no bairro Jardim Panorâmico em Lages. A vítima é um homem de 33 anos.

Segundo os colegas de trabalho, a vítima montava um pneu de patrola, e em função de se tratar de uma roda antiga, o pneu na hora da montagem leva consigo um friso de ferro. Com a pressão do pneu cheio, o friso escapou no fim da montagem acertando o homem.

O impacto foi tão forte que acabou o arremessando alguns metros da máquina que faz a montagem do pneu na roda. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para o socorro. O homem apresentava edema generalizado e pulsação fraca. Além de fratura exposta no braço direito, e lesões nas pernas.

Rapidamente o Corpo de Bombeiros encaminhou a vítima para a emergência do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. para atendimento médico.

Com informações: Radio Clube