Pecuaristas do RS são alvo do golpe da falsa negociação de gado; veja como os produtores foram enganados

A Polícia Civil investiga ocorrências registradas por pecuaristas que dizem ter sofrido o golpe da falsa negociação de gado no Rio Grande do Sul. Segundo os produtores, o golpista localiza anúncios de animais na internet, contata o vendedor e pede informações. Depois, ele oferece o gado a um comprador, como se intermediasse o negócio. O dono dos bois chega a receber um recibo da venda, mas o comprovante é falso.

A investigação ainda não tem suspeitos do crime e não sabe se o golpista age sozinho.

“Ele envolve tanto o comprador como o vendedor. Ele se passa por intermediador, fazendo com que os dois se encontrem pessoalmente, realizem o negócio verbalmente, e o golpista consegue fazer com que o comprador transfira o dinheiro para a conta dele e não para a conta do vendedor”, diz o delegado Charles Dias do Nascimento.

Morador de Vacaria, na Serra, o produtor rural Ronaldo Dias viveu dias de angústia. Ele perdeu R$ 81 mil comprando 30 cabeças de gado que nunca recebeu.

“Nossa, eu fiquei quase louco. Eu fiquei quase uma semana sem dormir , não conseguia nem dormir”, lamenta.

Após localizar os anúncios, o golpista entra em contato com o vendedor e pede imagens dos animais, como mostra uma gravação obtida pela reportagem da RBS TV.

“Será que teria como você fazer um vídeo pra mim, daquelas 40 do menino lá, e me mandar aqui? Faz um vídeo bem detalhado e me manda aqui, por gentileza”, fala o golpista no áudio.

‘Inexplicável’

O prejuízo sofrido por outro produtor rural, em Marau, no Norte do RS, foi ainda maior. O homem diz ter perdido R$ 180 mil. Dessa vez, o golpista se fez passar por corretor, vendendo uma centena de terneiros que pertenciam a um fazendeiro de Cerro Largo, no Noroeste.

O fazendeiro, que prefere não ser identificado, conta que o falsário clonou o anúncio feito na internet e publicou como se o rebanho fosse dele.

“Só consegui assimilar que estava passando por um golpe quando já não tinha mais, vamos dizer assim, como retroceder isso. É uma coisa inexplicável quando tu vê que tomou o golpe”, desabafa.

O valor anunciado pelo fazendeiro era de R$ 13 o quilo, mas o criminoso fez a falsa venda ao produtor de Marau por R$ 10.

“Os caras têm um poder de persuasão e ludibriam de uma maneira que todo mundo fica meio bobo”, afirma.

Alerta nas redes

O produtor Luís Fernando de Azevedo, de Montenegro, a 61 km de Porto Alegre, conseguiu escapar do golpe e fez um alerta nas redes sociais. Ele estava prestes a fechar um negócio de R$ 280 mil quando desconfiou da conta bancária enviada pelo suspeito.

“Me mandaram uma conta lá de São Paulo. Eu, simplesmente, disse para eles que ‘não’, que eu depositaria para o produtor. Não ia depositar em conta alguma que não fosse a da nota, da via de transporte”, comenta.

