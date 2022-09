Mulher cai de parapente fica presa em árvore e é resgatada pelo Corpo de Bombeiros em SC

Uma mulher, de 23 anos, precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros na tarde deste sábado, 17, em Penha, no Litoral Norte de Santa Catarina. Ela voava de parapente quando caiu nas árvores e desapareceu.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para encontrar a vítima por volta de 14h na rua do Turismo, na Praia Vermelha. Por ser uma região vasta e pela dificuldade de encontrar a mulher por meios terrestres, o helicóptero Arcanjo também foi acionado para dar apoio na ocorrência.



Quando os bombeiros chegaram no local, encontraram o instrutor de voo, que realizava contato com a vítima via rádio. O namorado da mulher havia descido alguns minutos antes e procurava por ela.

Buscas pela mulher

Os bombeiros iniciaram a busca com chamada e escuta nas proximidades onde a vítima tinha sido vista. A equipe escutou a voz da vítima e do namorado dela e foi necessário descer um declive de 50 metros para encontrar ambos.



A mulher se encontrava consciente, orientada e ao lado dos equipamentos de voo. Ela relatou que ficou presa em uma árvore com uma altura aproximada de dois metros de altura.

Vítima apresentava escoriações

A vítima conseguiu se balançar e caiu no chão, mas não se machucou. A mulher foi retirada do local com auxílio da equipe de resgate e os equipamentos foram recuperados.



Os bombeiros avaliaram a mulher em um local seguro e constataram que ela não tinha nenhum tipo de lesão, apenas algumas escoriações leves. Ela recusou encaminhamento ao hospital e afirmou que estava bem. A mulher ficou no local com os familiares e a equipe dos bombeiros retornou ao quartel.



A equipe do Arcanjo-03 realizou voos nas proximidades onde a vítima havia sido vista até ser resgatada e retirada do local. A identidade da vítima não foi divulgada no relatório do Corpo de Bombeiros.