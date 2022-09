Defesa Civil emite alerta para chuvas fortes e raios em Santa Catarina

A Defesa Civil emitiu, na manhã desta segunda-feira (19), um alerta para chuva volumosa, acompanhada de raios e alagamentos, que atingem algumas regiões de Santa Catarina. O órgão informa que o risco é moderado para ocorrências

A mudança no clima ocorre em função da formação de um sistema de baixa pressão no Sul do Paraguai, somado a uma frente fria presente no Litoral da região Sul do Brasil. A junção das massas de ar provoca a instabilidade no tempo deste começo de semana

O órgão orienta que as pessoas busquem lugares abrigados, longe de janelas e água, desliguem os aparelhos eletrônicos e não dirijam em locais alagados. É importante também evitar trafegar em pontilhões e pontes submersas e cuidar com crianças próximas a rios e ribeirões.



Fonte:ND+