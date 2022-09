02 cães são resgatados após queda em penhasco de Cânion em Bom Jardim da Serra

O Corpo de Bombeiros efetuou resgate de dois cães, no Cânion do Mato Preto, próximo à localidade de Santa Barbara. Chegando ao local, verificaram tratar-se de um cânion de aproximadamente 200 metros de altura, onde dois cachorros haviam caído e estavam presos em um patamar no penhasco a uma altura aproximada de 50 metros. Com auxilio da Aeronave Remotamente Pilotada (Drone) Horus 03, pilotado pelo Soldado Elder, de São Joaquim, foi possível visualizar o local exato dos animais, o que facilitou o resgate.

A ancoragem foi feita em cinco pontos em arvores nativas (cambuim branco). O resgatista 1 desceu cerca de 50 metros, até onde estavam os cães, e o resgatista 2 fez o mesmo até aproximadamente 25 metros, para auxiliar no resgate. Foi confeccionado uma cadeirinha em formato de x em ambos os animais e a equipe que estava na superfície realizou o içamento com a técnica de tração, sem ocasionar nenhum ferimento nos cães. Após o resgate os animais foram entregues ao proprietário.