O Climaterra emitiu um ALERTA, através do Ronaldo Coutinho, em seu canal do YouTube, na tarde deste último sábado (30) sobre a condição de chuvas intensas nos próximos dias com riscos de deslizamentos, muita atenção ao nível dos grandes rios. No alerta ele pede “EXTREMA” atenção nas rodovias e para as condições de tempo nada favoráveis em larga extensão de Santa Catarina (principalmente na metade leste e sul) e parte do estado do Rio grande do Sul.

Veja o alerta: