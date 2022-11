Incêndio atinge o Snow Valley, o ponto turístico mais visitado de São Joaquim

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Snow Valley, a 9.8km do centro de São Joaquim. Segundo informações o fogo teria iniciado na parte alta enquanto o local estava fechado, por volta das 20:15min da noite deste último domingo, por alguma possível ignição elétrica.]

Os Bombeiros ainda estão no local fazendo o trabalho de combate às chamas com o apoio do Corpo de Bombeiros de Bom Jardim da Serra. Um grande efetivo de bombeiros foi acionado diante de uma ocorrência dessa magnitude.

O Snow Valley é o ponto turístico mais visitado de São Joaquim e a sua destruição pelo fogo deixará uma marca dolorosa no coração turístico da cidade da neve.

