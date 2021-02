Rua Domingos Martorano ganha calçadas e maior segurança para os pedestres em São Joaquim

A Prefeitura de São Joaquim deu início às obras de calçadas na Rua Domingos Martorano, próximo ao Hospital em um valor de investimentos de cerca de R$ 90.500,00 em passeio público e sinalização.

Com o objetivo de melhorar a infraestrutura do município, elevando a autoestima da população e trazendo o progresso para a comunidade joaquinense, foi dado início a estruturação e a realização de calçadas na Rua Domingos Martorano no Centro de São Joaquim.

Uma obra que tem por finalidade cobrir cerca de 793m2 de calçamento, desde a esquina do hospital até a esquina em frente ao Colégio São José, trazendo maior comodidade e segurança também para os alunos, já que o ao letivo está prestes a iniciar com a certeza dos retorno às aulas já em 2021.

A Rua Domingos Martorano e uma das ruas mais importantes de São Joaquim, já que é onde passa os caminhões que trafegam trazendo a maçã de uma das regiões mais produtoras de São Joaquim como é o caso das localidades do Despraiado, Luizinho e Corujas que utilizam esta rua para escoar a safra.

Além de ser um trecho estreito, na rua não havia calçadas e os pedestres tinham que disputar o espaço perigosamente com caminhões e carros, mas agora com a calçada tudo ficará mais tranquilo e seguro tanto para os alunos da maior escola de São Joaquim, o colégio São José, quanto para os moradores daquela região.

“A Rua Domingos Martorano está agora recebendo toda a infraestrutura e melhorias de um uma parte das calçadas e certamente vai trazer maior conforto aos moradores e para a população. O município está conseguindo fazer a sua parte e em breve teremos a conclusão desse tão sonhado passeio público que são as calçadas da Rua Domingos Martorano,” destacou o Prefeito de São Joaquim Giovani Nunes.

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim