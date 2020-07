Família Futsal São Joaquim recebe material esportivo da Cooperativa Frutas de Ouro

Na manhã de sexta-feira (17) o presidente da Associação no Rumo do Esporte, Cléber de Souza Neves e a atleta Ketlin Rodrigues receberam das mãos de Patrícia Aparecida Fernandes da Silva, gerente administrativo da Cooperativa Frutas de Ouro 15 bolas para os treinos.

Uma parceria com a Presidente da empresa Marilene Silveira Castelo Branco, tem resultado em bons frutos e incentivo ao esporte joaquinense, a empresa apoia a Família Futsal São Joaquim e investe na categoria.

A Associação no Rumo do Esporte está apta com documentação regulamentada em em conformidade com os objetivos sustentáveis da ONU até 2030. São eles, saúde e bem estar, educação de qualidade, meio ambiente igualdade social, entre outros aspectos.

O projeto prevê a prática esportiva para meninos e meninas na cidade de São Joaquim e está em busca de parceiros e empresas em toda a região que queiram patrocinar as atividades da escolinha, investir no esporte não é um gasto e sim um incentivo às crianças e adolescentes para que tenham um futuro brilhante.

São Joaquim é uma terra em que o esporte é pouco valorizado, a cidade tem muitos times, e atletas de diversas modalidades que se destacam nas competições em que participam. Não seria esta a hora de mais empresas investir no esporte, e incentivar as pessoas que levam o nome da cidade ao topo dos pódios.

Quem quiser apoiar o projeto no Rumo do Esporte, ou inscrever seus filhos é só entrar em contato com Cléber pelo whatsapp 49 99129-2369.