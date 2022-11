“Tem gente morta”, diz motorista após ver carros soterrados por deslizamento na BR-376

Bombeiros buscam desaparecidos após deslizamento arrastar 10 carros e 5 caminhões; 1 pessoa morreu

Segundo PRF, buscas foram interrompidas na madrugada desta terça (28) por conta da instabilidade do tempo. Deslizamento interditou trecho da rodovia nos dois sentidos.

Um deslizamento de terras soterrou veículos a Serra de Guaratuba, no Paraná, no km 669 da BR-376, na noite desta segunda-feira (28). Segundo a Arteris Litoral Sul, ambos os sentidos estão com tráfego bloqueado.

Motoristas que presenciaram o deslizamento ficaram impactados com as cenas. Um dos motoristas diz em vídeo que quase foi atingido. “Só por deus que não ‘pegou comigo’. Jesus do céu, tem gente morta no buraco lá para baixo”, diz o homem no vídeo.

“Cenas de guerra, fora os carros, ônibus que estão lá para baixo”, desabafou outro motorista que se impressionou ao ver o deslizamento de terra.

Conforme informações da Rede Massa, afiliada do SBT no Paraná, há pessoas pressas às ferragens dos veículos.

Equipes de resgate da Arteris Litoral Sul e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o atendimento. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina está se deslocando para o local do deslizamento para auxiliar as equipes do Paraná no resgate de possíveis vítimas.

Além dos bombeiros de Garuva, equipes de Força-Tarefa 13 e 07, dos batalhões de Balneário Camboriú e Itajaí vão auxiliar no resgate.

Imagens do local mostram diversos carros atingidos por grande quantidade de terra que deslizou sobre a via. Não há informação de vítimas. A concessionária não tem previsão de liberação da rodovia.

Imagens mostram um comboio se deslocando para o resgate de vítimas de deslizamento na BR-376

Apoio ao CBMPR na Serra de Guaratuba, BR 376

As equipes do CBMSC atuaram até cerca de 2h10min desta madrugada e a operação do CBMSC foi reiniciada nesta manhã, às 5h.

As equipes das FTs e os binômios (bombeiro militar + cães de busca), sob o comando do tenente Chrun, estão em cena. O Major Marcus é responsável pelas estratégias junto às outras instituições envolvidas.

No local a comunicação é precária, por conta da ausência do sinal de telefone, mas o tenente Jonas é responsável pela comunicação entre equipes catarinenses, além dele, o subtenente João Paulo é responsável pelo controle das nossas equipes em cena, garantindo a segurança dos bombeiros.

Ontem, ao chegar no local da ocorrência o sargento Lucena, chefe de socorro de Garuva iniciou os procedimentos do Sistema de Comando de Operações, assumido posteriormente pelo Major Frazatto, do CBMPR.

Até o momento não temos a confirmação de vítimas.

Equipes envolvidas no atendimento

CBMPR

54 bombeiros em 15 viaturas

Cães farejadores

PMPR

10 Policiais militares e 4 viaturas

drone do BPMOA

CBMSC

35 bombeiros, 10 viaturas

Cães farejadores

Além de integrantes de equipes da PRF, ARTERIS e bombeiros voluntários de Joinville e outras cidades catarinenses.

⚠️ A ocorrência segue em andamento, assim que possível traremos novidades.

Com informações do SCC10, NDmais e Centro de Comunicação Social

Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina