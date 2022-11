PRIMEIRA M0RTE É CONFIRMADA NO DESLIZAMENTO DA BR-376

Corpo de Bombeiros confirmou um óbito e duas vítimas resgatadas com ferimentos!

Equipes de resgate retomaram na manhã desta terça-feira (29) as buscas por vítimas no deslizamento que aconteceu na BR-376 KM-669 no Paraná, sentido Santa Catarina. Devido às condições climáticas e a falta de luz, as buscas por vítimas foram suspensas durante a madrugada.

O Corpo de Bombeiros de Garuva confirmou na manhã desta terça um óbito e duas pessoas socorridas coPrm ferimentos. Ainda não há informações exatas sobre a quantidade de veículos envolvidos, porém, as autoridades confirmaram pelo menos sete caminhões e quatro carros.