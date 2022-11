Bombeiros estimam que 30 pessoas estejam soterradas após deslizamento na BR-376

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná estima que cerca de 30 vítimas estão soterradas após o deslizamento na BR-376, em Guaratuba, que aconteceu na noite de segunda-feira, 28, e já matou, pelo menos, duas pessoas.

Em coletiva na manhã desta quarta-feira, 30, o Gabinete de Crise instalado pelo governo do Paraná atualizou as informações sobre a atuação no local.

De acordo com os órgãos de segurança, a chuva constante e o risco de novos deslizamentos prejudicam o trabalho de resgate das vítimas, assim como a liberação da pista no trecho impactado.

“Hoje conseguimos avançar na retirada de três veículos e de uma carreta, de onde foi retirado o segundo óbito”, diz o coronel Manoel Vasco de Figueiredo Junior, comandante Corpo de Bombeiros Militar do Paraná. Não havia pessoas nos carros.

O corpo da segunda vítima fatal confirmada está sendo encaminhado para Curitiba, ainda sem identificação. A primeira vítima foi identificada como José Maria Pires, de 60 anos, motorista de um caminhão que ficou pendurado na rodovia após o deslizamento.

Na manhã desta quarta-feira (30), os bombeiros começaram a usar câmeras térmicas, que detectam o calor mesmo abaixo da terra, para tentar encontrar possíveis sobreviventes. Apesar disso, nenhuma vítima foi localizada dessa maneira até o momento, até porque a chuva atrapalha o uso do dispositivo.

O comandante Vasco explica que, no início, a força-tarefa trabalhava com a estimativa de cerca de 30 a 50 vítimas, diante dos relatos de testemunhas que estavam no local durante o deslizamento. Porém, a estimativa diminuiu para 30 vítimas já que a operação trabalha, agora, com a possibilidade de menos veículos no local.

A Polícia Científica do Paraná informa que recebeu 19 contatos sobre pessoas possivelmente desaparecidas no local – alguns sobre uma mesma pessoa. O órgão entrevistou as famílias para que, após a localização das vítimas, seja mais fácil identificá-las.

Com informações: Sulinfoco