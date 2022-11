Deputada Carmen Zanotto é eleita presidente da Comissão que vai analisar a PEC da Enfermagem

A deputada federal Carmen Zanotto (Cidadania/SC) foi eleita na tarde desta terça-feira (29) presidente da Comissão Especial que vai analisar a PEC 27/22, mais uma alternativa para o financiamento do piso salarial da enfermagem.

“Conseguimos reunir o número de membros e instalar o colegiado, agora precisamos garantir o relatório no prazo máximo de 10 sessões. Não será uma tarefa fácil, mas é uma etapa da luta pela valorização da enfermagem brasileira que estamos avançando”, disse a parlamentar.

A PEC 27/22 autoriza a utilização do superávit de fundos públicos federais no financiamento do piso da categoria.

“A enfermagem não pode mais esperar. Com a PEC 27/22 vamos garantir parte das fontes de financiamento para atender a estados, municípios, União e os hospitais filantrópicos. A enfermagem não pode mais esperar”, finaliza Carmen Zanotto.

Por assessoria de imprensa