Serra Dona Francisca volta a ser interditada por queda de barreira

Com as fortes e persistentes chuvas da madrugada desta quarta-feira, 30, a SC-418, Serra Dona Francisca, no Norte do Estado, voltou a ter um ponto de interdição total. Uma nova queda de encosta entre os KMs 17 e 22 bloqueou completamente a rodovia. Nos KMs 21 e 41, o trânsito está em meia pista. Um rompimento de pista no KM 41 inspira atenção dos usuários.

Equipes coordenadas pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade trabalham na remoção dos materiais da rodovia.

Confira a situação das rodovias estaduais:

SC-418, Serra Dona Francisca, no Norte de SC

Interdição total entre os KMs 17 e 22

Trânsito em meia pista no KM 21

Tráfego em meia pista no KM 41

Quedas de barreiras e rachaduras na pista, que tem sido limpa e liberada. Um rompimento de pista no KM 41 inspira atenção dos usuários. Orientação para trafegar em baixa velocidade, respeitando a sinalização

SC-390, Serra do Rio do Rastro, Sul de SC

Liberada, mas risco sendo monitorado. Recomendada a rota alternativa pela SC-370, Serra do Corvo Branco, que está liberada e em condições melhores de segurança.

Houve quedas de barreiras, já limpas por equipes da SIE

SC-110 – Serra de Pomerode, Vale

Liberada em meia pista e sendo monitorada

Houve um desabamento parcial da pista no Km 97+580

*Via Governo do Estado de Santa Catarina

Com informações: Sulinfoco