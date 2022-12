Homem morre em grave acidente na Serra Catarinense

Histórico: Por volta das 13 horas, o o Corpo de bombeiros de Lages foi acionado para atender a um acidente de trânsito, sendo uma colisão frontal entre dois veículos na BR 282, no Km 229, próximo ao acesso do Salto Caveiras.

Ao chegar no local, foi possível confirmar a natureza da ocorrência, tratando-se de uma colisão frontal entre o veículo Chevrolet Corsa, conduzido por masculino de 33 anos, o qual encontrava-se encarcerado dentro do veículo, sem sinais vitais e com múltiplas fraturas.

Após o desencarceramento da vítima, o corpo do masculino ficou aos cuidados da PRF e foi posteriormente encaminhado ao IGP. O segundo veículo envolvido no acidente era uma caminhonete Mitsubishi L200. Seu condutor, um homem de 43 anos , encontrava-se sentado no interior da camionete, consciente, agitado, apresentando ferimentos no rosto e na cabeça. Foi realizada a aplicação do colar cervical e extraído com a utilização da maca rígida. Após a retirada do masculino do interior do veículo, este foi atendido pela SAMU e conduzido para a emergência do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres.

Com informações do Corpo de Bombeiros