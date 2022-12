Bombeiro cai no Rio Itajaí-Açu em SC e desaparece enquanto resgatava corpo na água

Um bombeiro caiu no Rio Itajaí-Açu, em Navegantes, e desapareceu na manhã desta quinta-feira (1º). Conforme a corporação, o acidente aconteceu enquanto ele trabalhava para retirar um corpo da água. Equipes de buscas estão no local tentando localizar o militar.

Era por volta das 5h50min quando o Corpo de Bombeiros recebeu o chamado para resgatar o cadáver. A equipe, formada por um bombeiro militar e um guarda-vidas civis, foi atender a ocorrência com o auxílio de uma embarcação particular pequena, de um pescador.



“A equipe foi ao local da ocorrência e resgatou o corpo. No entanto, devido ao grande volume de água proveniente da chuva, durante o retorno houve uma forte correnteza virando a embarcação. O guarda-vidas civil resgatou o pescador, porém o bombeiro militar desapareceu”, informou a corporação.