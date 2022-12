Rodovias estaduais e federais em SC são bloqueadas devido às fortes chuvas; Veja quais

Fortes chuvas atingem Santa Catarina há pelo menos cinco dias, e na noite desta quarta-feira (30) e madrugada desta quinta-feira (1º), o fenômeno causou pontos de alagamentos e quedas de barreiras em várias rodovias estaduais e federais, o que causou a obstrução das vias. Confira lista abaixo.





Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 5h30, duas rodovias federais tinham pontos de interdição: a BR-101, na região do Morro dos Cavalos, e na BR-280, na Serra de Corupá. Além disso, há obstrução nos dois sentidos da BR-282 entre Águas Mornas e Rancho Queimado. Já na BR-116 e BR-470, há filas e trânsito intenso.

Já nas rodovias estaduais há pelo menos oito trechos afetados em quatro regiões. As situações mais críticas estão nas SC-108, no trecho Rancho Queimado; na SC-405, em Florianópolis; e na Serra Dona Francisca, entre Joinville e São Bento do Sul.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) orienta aos motorista que só saiam de casa se for imprescindível e, se precisar sair, andem devagar e mantenham distância com outros veículos.

Confira as condições das rodovias federais em SC

BR-101

Completamente interditada em ambos os sentidos no Morro dos Cavalos;

Sem previsão de liberação.

BR-282

Interditada entre Águas Mornas e Rancho Queimado;

Água sobre a pista no Km 23 em Santo Amaro da Imperatriz.

BR-280

Interditada na Serra de Corupá.

BR-116

Sem interdições, mas com alto fluxo de veículos;

Lentidão e formação de filas.

BR-470

Sem interdições, mas com alto fluxo de veículos.

Lentidão e formação de filas.

Confira as condições das rodovias estaduais em SC

Grande Florianópolis

SC-401 (trecho norte)

Nível da água sob o elevado do João Paulo diminuiu consideravelmente;

Elevado da Vargem Pequena está baixando lentamente.

SC-403

Houve um pequeno desmoronamento no barranco e já foi sinalizado, saindo do bairro

SC-401 (trecho sul)

Acúmulo de água nas pistas sentido bairro, saindo do túnel;

Novo acesso ao aeroporto, após elevado da ressacada, muita água nas duas pistas.

SC-405

Rio Tavares interditada, acesso ao Campeche sul, ambos os sentidos;

O rio transbordou. Pista está fechada na altura do elevado que sai do campeche, alternativa é seguir pelo acesso ao aeroporto;

Ainda há pontos de acúmulo de água em alguns trechos.

SC-406

Problema no pavimento que cedeu

SC-108

Desmoronamento parcial da pista no trecho Rancho Queimado – Angelina, próximo a cidade da Esperança;

Queda de barreira no trecho Rancho Queimado – Anitapolis, mas sem impedimentos.

SC-281

Em São Pedro de Alcântara;

alagamento da pista em vários trechos, algumas quedas de barreiras.

SC-435

Em Águas Mornas – São Bonifácio;

Queda de barreira;

PMRv ainda não conseguiu acessar.

Vale

SC-108

Serra da Vila Itoupava – Massaranduba/Blumenau;

Tráfego em meia pista;

Queda de barreira no KM 67+300.

SC-110

Na Serra de Pomerode

Liberada em meia pista e sendo monitorada;

Houve um desabamento parcial da pista no Km 97+580.

SC-108

Na localidade de Indaial, no município de Nova Trento

Deslizamento de terra com interdição total da rodovia entre o km 142 e 145.

Sugestão de desvio: Quem segue para São João Batista deve entrar pelo trevo da Claraiba, sentido Nova Trento, e acessar a Rodovia SC-410.

Norte

SC 477

Em Doutor Pedrinho;

Trânsito lento, mas liberado;

Queda de barreira no acostamento, situação é monitorada.

SC-418

Na Serra Dona Francisca, no Norte de SC;

Interdição total entre os KMs 17 e 22;

Trânsito em meia pista no KM 21;

Tráfego em meia pista no KM 41;

Quedas de barreiras e rachaduras na pista, que tem sido limpa e liberada. Um rompimento de pista no KM 41 inspira atenção dos usuários. Orientação para trafegar em baixa velocidade, respeitando a sinalização.

Sul

SC-390

Na Serra do Rio do Rastro, Sul de SC

Liberada, mas risco sendo monitorado.

Recomendada a rota alternativa pela SC-370, Serra do Corvo Branco, que está liberada e em condições melhores de segurança;

Houve quedas de barreiras, já limpas por equipes da SIE.