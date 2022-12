Homem cai dentro de máquina trituradora de madeira e travamento do sistema impede uma fatalidade em Lages

O sistema de travamento de um picador (máquina de trituração de madeira) foi fundamental para evitar uma fatalidade em uma indústria da Serra catarinense, na manhã desta quinta-feira, 08, em Lages.

Por volta das 8h30, o Corpo de Bombeiros de Lages foi acionado para atender um acidente de trabalho em uma empresa localizada na BR-116, próxima a ponte do Rio Caveiras sentido Vacaria/RS. A guarnição ao chegar no local constatou um homem caído no pátio fabril.

De acordo com as informações dos bombeiro, o homem teria caído no interior de uma máquina. A vítima estava dentro do maquinário e relatou que ao acessar o equipamento sofreu uma queda, tal maquinário e todo o sistema estava desligado e bloqueado, gerando como lesão apenas a contusão pela queda.



Com a chegada da guarnição, foi realizado o acesso ao paciente, o qual encontrava-se em deitado, consciente, orientado com os sinais vitais normais sendo aplicado colar cervical, imobilizado em maca rígida, pois o mesmo queixava-se de dor na região lateral torácica e nas costas, não foi identificada suspeita de fratura ou qualquer lesão grave, posteriormente foi realizada a retirada do mesmo do interior da máquina, felizmente não houveram maiores lesões em virtude do travamento do equipamento, segundo a guarnição.

Após o atendimento pré-hospitalar, o homem foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres para atendimento médico.

Com informações: CBMSC