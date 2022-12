Maçã Fuji presente no V Evento Internacional de Indicações Geográficas e Marcas coletivas, no Origens Brasileiras

Está sendo realizado, entre os dias 8 e 10 de dezembro, em Curitiba (PR), o V Evento Internacional de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas – Origens Brasileiras.

Diego Nesi Presidente da AMAP SJ

Atualmente, o Brasil conta com 100 Indicações Geográficas, sendo a maioria ligada ao agronegócio, com destaque para as 14 IGs de cafés especiais.

Entre os estados com produtos com o selo, está Santa Catarina com o Ig da maçã Fuji de São Joaquim.A Maçã Fuji de São Joaquim tem suas características únicas reconhecidas pelo registro de Indicação Geográfica. E as empresas de maçã de São Joaquim foram representar e mostrar o que tem de especial nesta fruta tão desejada pelo consumidor. Doces, redondas, bem vermelhas, suculentas e crocantes. Essas são características que permitiram à Maçã Fuji de São Joaquim, em Santa Catarina, receber o registro de Indicação Geográfica na categoria Denominação de Origem.



O local de cultivo das maçãs foi considerado essencial para que a fruta apresente os atributos mais procurados pelo consumidor. A área engloba os municípios de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urupema, Urubici e Painel.

O evento é promovido pelo INPI, em parceria com o Sebrae, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), OMPI e a Associação Brasileira das Indicações Geográficas (Abrig), contando com o apoio do Ministério da Economia, da Prefeitura de Curitiba, da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná, da Embaixada da França e do EUIPO.

A cada dia o selo de indicação geográfica mostra sua importância para a visibilidade dos produtos!