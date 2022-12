Menino de 10 anos morre afogado em rio de cidade de SC

Um menino de 10 anos morreu afogado em um rio do município de Videira, no Oeste de Santa Catarina. De acordo com os bombeiros, o fato ocorreu no sábado (10), e o corpo da criança foi encontrado no domingo (11), no bairro Amarante.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 20h de sábado (10) para atender a ocorrência de resgate. Acompanhada de familiares e populares, a equipe adentrou a mata, que é costumeiramente percorrida pela comunidade que acessa o rio, onde encontrou os pertences da vítima. Devido à baixa visibilidade, as buscas foram suspensas.



No primeiro horário da manhã de domingo (11), os bombeiros e a equipe de mergulhadores iniciaram as buscas primárias às margens do rio, sem êxito. Através de imagens cedidas por um proprietário de um estabelecimento próximo, flagraram dois menores, por volta das 10h, em direção ao rio. Após alguns minutos, apenas um menino de 11 anos retornou, sendo o mesmo que avisou o pai da vítima que as vestimentas estavam à beira do rio e havia desaparecido. Com apoio da Polícia Militar, o menino confirmou que viu a vítima se afogando.

A equipe de mergulho iniciou os trabalhos subaquáticos e, após 30 minutos, às 11h30min, foi localizado o corpo do menino a uma profundidade de aproximadamente 3 metros. Devido ao local ser de difícil acesso, os bombeiros e a guarnição da PM retiraram o corpo até um ponto de fácil acesso, onde aguardaram a chegada da Polícia Civil e do Instituto Geral de Perícias (IGP).

Com informações: 1º/2ª/2ºBBM – OBM de Videira