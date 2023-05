Polícia Civil participa do 1º Seminário de Boas Práticas com Drones na Segurança Pública no Paraná

Nos dias 29 e 30 de abril, a Polícia Civil de Santa Catarina, participou do 1º Seminário de Boas Práticas com Drones na Segurança Pública (DRONEPOL). Quatro policiais do Serviço Aeropolicial (SAER) e uma policial da Diretoria Estadual de investigações Criminais (DEIC) tiveram oportunidade de conhecer protocolos operacionais e equipamentos utilizados pelas Instituições de Segurança Pública no Brasil e no exterior, em ações envolvendo Aeronaves Remotamente Pilotadas (DRONES). O encontro aconteceu na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná.

Durante o evento foram realizadas apresentações e simulações de operações diversas. A Polícia Civil de Santa Catarina tem buscado fomentar o uso de tecnologias no combate ao crime, atribuindo ao SAER funções operacionais e de suporte em ações com aeronaves remotamente tripuladas, além de missões com uso de helicópteros que já são realizadas na Segurança Pública.

Foram realizados exercícios de CQB com a utilização de Drones, busca e captura, incursão em área com alto risco de confronto, resgate e cumprimento de mandados de busca e apreensão com a utilização de aeronaves remotamente pilotadas.

Além da Polícia Civil de Santa Catarina participaram do evento pilotos de RPAS da Polícia Federal, Polícia Civil do Paraná, Receita Federal, CORE Rio de Janeiro, Polícias Militares dos Estados de São Paulo, Paraná e Ceará.

Por Polícia Civil de Santa Catarina