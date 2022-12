Incêndio deixa casa completamente destruída na madrugada desta quinta-feira em São Joaquim

Um incêndio deixou uma casa completamente destruída durante a madrugada desta quinta-feira (15) no município de São Joaquim, na Serra Catarinense. O fato aconteceu por volta das 02h48min, na Rua Antônio Pereira Sobrinho, no bairro Nossa Senhora Aparecida.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio já estava em fase de desenvolvimento completo com perigo de contágio a uma residência próxima quando a corporação chegou até o local. Os bombeiros utilizaram cerca de 2.000 litros de água para combater as chamas na casa de madeira, que media aproximadamente 40m², e para proteger a casa vizinha.

Segundo a corporação, o proprietário da residência não estava no momento do acidente. O local do incêndio ficou aos cuidados do Corpo de Bombeiros.