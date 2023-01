Motorista fica ferido após colisão entre carro e caminhão na SC-390, em Bom Jardim da Serra

Um motorista ficou ferido após uma colisão entre carro e caminhão na manhã desta terça-feira (31) em Bom Jardim da Serra, na Serra Catarinense. O acidente foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar, por volta das 7h23min, no km 389 da SC-390.

Segundo os bombeiros, o condutor do caminhão Volkswagen, com placas de Braço do Norte, não teve ferimentos. O motorista do veículo Fiat Uno, com placas de Bom Jardim da Serra, apresentava palidez, sudorese, ferimento contuso no crânio, suspeita de fratura em arcos costais, e escoriações em membro superior esquerdo.

A vítima foi conduzida ao hospital municipal de Bom Jardim da Serra e a rodovia ficou aos cuidados da Polícia Militar Rodoviária Estadual.

Com informações: Corpo de Bombeiros Militar