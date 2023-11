“Encantos naturais impulsionam o turismo na Serra Catarinense”

Opções em meio à natureza atraem turistas para a serra de Santa Catarina.

Um dos estilos de viagem que mais cresce, segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), é o que une o desejo do turista em conhecer novos lugares – mas não somente visitar e contemplar -, com o de viver experiências diferenciadas, que façam sentido e o levem a sentimentos de satisfação e emoção.

Algumas características que diferem essas viagens das demais são que os destinos costumam estar situados em locais muito exclusivos, distantes de centros urbanos e das atrações turísticas populares. E essa busca por privacidade, descanso e exclusividade também é consciente. Por parte dos empreendimentos, deve existir o respeito às culturas tradicionais, o compromisso com a sustentabilidade ambiental e a promoção de impactos sociais positivos para a região.

O clima frio e a altitude elevada são os grandes aliados dos produtores de vinho da Serra Catarinense. Com vinhedos localizados entre 900 e 1400 metros acima do nível do mar, as variedades da fruta podem amadurecer mais lentamente e de forma completa, aumentando o padrão das safras.

Para promover o enoturismo na região foi instituída, em 2021, a Rota dos Vinhos de Altitude de Santa Catarina, que reúne vinícolas de mais de 30 cidades do Planalto Serrano de Santa Catarina .

E o Brasil – País com uma das maiores biodiversidades do mundo – é o cenário ideal para programar algumas fugas da rotina em busca de tranquilidade, interações com a natureza e experiências diferenciadas.

A exploração as possibilidades dos viajantes para além da praia.

Localizada no estado de Santa Catarina, a Serra Catarinense é um reduto especial que atrai turistas de todo o Brasil e até mesmo de outros países. Suas paisagens deslumbrantes, clima ameno, cultura rica e a hospitalidade do seu povo a transformam em um destino imperdível para quem busca experiências únicas.

Um dos pontos mais notáveis ​​da Serra Catarinense é a sua diversidade de paisagens. Desde os picos cobertos de neve no inverno até as trilhas e cachoeiras que se revelam na primavera e no verão, a região oferece uma variedade de cenários que encantam a todos. O Morro da Igreja, por exemplo, é o local mais frio do Brasil e oferece uma visão espetacular das montanhas cobertas de solo.

Além da natureza exuberante, a Serra Catarinense também é rica em cultura. Como as cidades da região preservam as suas tradições e costumes, é possível encontrar festas típicas, como a Festa da Maçã, que celebram a gastronomia local e a música tradicional. A hospitalidade do povo catarinense faz com que os visitantes se sintam em casa, criando laços profundos com a região.