Equipes especializadas do Corpo de Bombeiros Militar de SC são acionadas para apoio ao Rio Grande do Sul

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) iniciou o apoio ao Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS), na manhã desta quarta-feira, 6, para o atendimento aos cidadãos atingidos pelas intensas chuvas ocorridas no estado vizinho. Até o início desta tarde foram confirmadas 31 mortes.

A corporação catarinense foi autorizada a deslocar pelo governador Jorginho Mello, após a solicitação de ajuda realizada pela corporação gaúcha. De Santa Catarina serão empregados 21 bombeiros militares especialistas, pertencentes as equipes de Forças-Tarefas dos batalhões de Itajaí, Tubarão, São José, Xanxerê e Rio do Sul. Eles se apresentaram na cidade de Lajeado.



Serão deslocadas ainda seis viaturas 4×4, um caminhão de abastecimento, além de cinco bombeiros militares do batalhão de operações aéreas e o helicóptero Arcanjo 01.

