Professora se tranca em sala e salva bebês de ataque em creche

Uma professora da creche que foi alvo de um atentado em Blumenau, em Santa Catarina, na manhã desta quarta-feira, 5, revelou que trancou os bebês em uma sala para salvá-los do ataque criminoso. Ao menos quatro crianças foram mortas, sendo três meninos e uma menina entre 4 e 7 anos, e cinco ficaram feridas. O homem responsável pelo ataque foi preso.

Em conversa com a imprensa do lado de fora da creche, Simone contou que viveu momentos de tensão e que agiu rápido para proteger as crianças. “Eu tranquei os bebês em uma sala e me tranquei com eles. Na hora que saí, ele [o criminoso] já não estava mais”, relatou.

“Aquela cena que você nunca imagina ver na vida”, completou, emocionada com a situação.

O Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local para atender as vítimas. O caso ocorreu na creche Cantinho do Bom Pastor, localizado na Rua dos Caçadores, no bairro Velha.

O suspeito teria invadido a unidade particular de ensino com uma machadinha após pular o muro. Nas redes sociais, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), confirmou que o homem já foi preso. Segundo as autoridades, o homem tem 25 anos e se apresentou espontaneamente no quartel, de moto.

Com informações: G1