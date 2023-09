SHEIN oficializa produção de peças em Santa Catarina para venda no Brasil e no exterior

O governador Jorginho Mello e secretários de Estado estiveram reunidos, nesta terça-feira, 5, com a diretora de Relações Exteriores da SHEIN, Anna Beatriz Lima. No encontro, no Centro Administrativo do Governo, foi oficializada a produção de peças em Santa Catarina, com a parceria de empresas locais. Inicialmente, foram mapeadas dezenas de empresas do setor têxtil, pela SHEIN para permitir esse trabalho.

Para o governador Jorginho Mello, é uma oportunidade de abrir mercados para as micro e pequenas empresas. “Uma empresa com essa envergadura tem condições de fomentar e proporcionar um exponencial de vendas para empresas catarinenses. Vai transformar a cadeia produtiva de Santa Catarina de pequenas e microempresas, tendo a oportunidade de vender para o mundo. Estou muito feliz com essa vinda da SHEIN e com o apoio que o Governo do Estado está dando. Santa Catarina ganha com isso. Queremos fazer com que quem produz e trabalha aqui possa expandir os seus negócios, ganhar mais e contratar mais funcionários.”

No encontro, a representante da empresa destacou o potencial de Santa Catarina. “A ideia é que a gente consiga construir, dentro do estado, uma forma de apoio para a nossa produção. Recentemente anunciamos que estamos trazendo a produção local para o Brasil. E esse é um dos motivos de vir até Santa Catarina. Queremos ser um terceiro mercado com a parceria das empresas já instaladas. A SHEIN não vem com a proposta de criar novas indústrias, mas de agregar e ajudar a desenvolver e construir o potencial produtivo existente. Reconhecemos a capacidade produtiva do estado e a vocação têxtil. Até 2026 queremos atingir outros países com a produção catarinense.”

A história da SHEIN, a proposta para Santa Catarina e o crescimento da marca pelo mundo foram apresentados ao governador Jorginho Mello e para o secretário Estado do Planejamento, Edgard Usuy, o secretário da Fazenda, Cleverson Siewet, o secretário da Indústria, do Comércio e do Serviço, Silvio Dreveck e para a gerente de Comércio Exterior da secretaria de Articulação Internacional (SAI), Raquel Monteiro.

O secretário de Estado do Planejamento, Edgard Usuy destacou que a logística de Santa Catarina foi um ponto forte para o avanço das negociações. “O mais importante na leitura da SHEIN foi a capilaridade que o Estado tem da distribuição das empresas têxteis em todo o território catarinense. Isso somado com a questão dos nossos portos, aeroportos e a nossa malha viária. Toda a possibilidade de exportação que existe em Santa Catarina, certamente, foi importante na decisão da SHEIN em começar a produção no nosso estado.”

Sobre a SHEIN

A SHEIN é uma varejista global online de moda. Ao utilizar uma tecnologia de produção sob demanda, a companhia busca reduzir o desperdício de estoque e oferece uma maior variedade de produtos. A companhia alcança clientes em mais de 165 países e tem como centros de operação-chaves os escritórios de Singapura, da China e dos Estados Unidos. A SHEIN foi fundada em 2012 pelo empresário chinês Chris Xu.

Modelo de negócios & fornecedores

A SHEIN tem um modelo de negócios único baseado em produção de pequena escala. A companhia produz somente um pequeno lote de 100 a 200 unidades por produto e mede a

resposta do mercado em tempo real, produzindo em maior escala somente os produtos que têm demanda garantida.

A companhia trabalha com mais de 6.000 fornecedores, muitos dos quais são pequenas empresas, para produzir produtos com a marca SHEIN e também itens de vendedores locais para comercializar em seu marketplace.

:: Os números da Shein pelo mundo

● Fundada em 2012

● Operação em mais de 165 países.

● Cerca de 11.000 colaboradores globalmente.

● Aplicativo disponível em 50 idiomas

● Diversidade: as mulheres representam 58% da força de trabalho global e 40% doscargos de

alta administração.

● 6.000 fornecedores globalmente.

● Escritórios em 19 países

● 3 Centros de produção: China, Brasil e Turquia

● Redes sociais: mais de 250 milhões de seguidores, somados todos os canais digitaisda marca.

