Capotamento é registrado na Rodovia Caminhos da Neve durante a madrugada de sábado

Na madrugada deste sábado, por volta das 02h30min, um acidente de trânsito aconteceu em São Joaquim, município catarinense na rodovia SC 114, Caminhos da Neve. O incidente, classificado como “Sinistro de Trânsito com Pessoa Ferida”, ocorreu no quilômetro 321,800 da rodovia citada.

Segundo informações da guarnição PMRv 0027 do P-10, o chamado de emergência foi recebido por volta das 02h50min. A equipe de policiais rodoviários deslocou-se imediatamente até o local do acidente, que se tratava de uma saída de pista seguida de capotamento. O ocorrido se deu em uma curva da rodovia, durante a noite, em um trecho sem iluminação adequada, apesar das placas e faixas visíveis.

Ao chegarem ao local do acidente, os policiais não encontraram a condutora do veículo, foi conduzido para o hospital de São Joaquim.

O automóvel, no entanto, sofreu danos significativos, conforme atestam as fotografias tiradas no local do acidente. A guarnição PMRv, embora não tenha presenciado o ocorrido, levantou informações técnicas que sugerem a seguinte sequência de eventos: a condutora seguia no sentido São Francisco Xavier para São Joaquim e, ao contornar uma curva, perdeu o controle do veículo, resultando na saída de pista e capotamento.

Com informações: 10° Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Painel