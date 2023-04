Incêndio no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro afeta área aproximada de 90 hectares

O incêndio no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, que começou no último sábado 1º de abril e foi totalmente extinto no domingo, 2, afetou uma área aproximada de 90 hectares. A informação é do

Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), por meio da análise técnica de imagens de satélite obtidas pela Gerência de Gestão de Informações Ambientais e Geoprocessamento ligada à Diretoria de Engenharia e Qualidade Ambiental do IMA.

Para que o verde da vegetação volte a cobrir a área, o IMA em parceria com a co-gestora da Unidade de Conservação, Instituto Çarakura; o Instituto Tabuleiro, e demais instituições que fazem parte do Plano de Contingência (Placon) de enfrentamento aos incêndios na Baixada do Maciambú, planejam uma série de ações para restauração do local.

Uma delas é intensificar a fiscalização nas imediações do parque e reforçar o trabalho de conscientização da população para informar, orientar, e estimular as pessoas a adotarem comportamentos imprescindíveis à conservação ambiental como: não realizar queimada de lixo, entulhos, bitucas de cigarro em meio à vegetação, visto que, a maioria dos incêndios na área são provocados por ação humana intencional.

O plano agora será realizar técnicas de restauração com o apoio das equipes que atuam na unidade; comunidade; sociedade civil organizada e instituições de pesquisa, para que esse processo possa ser acelerado.

O Incêndio

Foto: Divulgação CBMSC

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina atuou na ocorrência desde o fim da manhã de sábado, 1º, quando as chamas começaram. Com apoio da aeronave Arcanjo, além do esforço dos bombeiros em solo, foi possível conter as chamas no domingo, 2, e os últimos focos de fogo no Parque da Serra do Tabuleiro, na Baixada do Maciambú, no Sul de Palhoça.

No primeiro dia foram empenhados 33 bombeiros, entre militares e comunitários, com 11 viaturas e a equipe de Força-Tarefa 10, do Batalhão de São José, que é especializada em eventos extremos, atuando até as 20h, quando a situação entrou sob controle. Durante a madrugada, uma equipe acompanhou a situação no local, até o início da manhã do dia 2, quando 25 bombeiros foram deslocados para o combate aos focos remanescentes, com seis viaturas.

Os focos foram completamente combatidos na manhã do dia 2, pelas equipes e com apoio da aeronave Arcanjo 01, que usou tanto a ferramenta bambi bucket, que realiza a coleta de água e despeja sobre as chamas, quanto o deslocamento de profissionais até os focos mais afastados, em que não era possível chegar por terra.

Dados ambientais

A Baixada Maciambú é um sistema único no mundo, formada por restinga que se estabelece sobre uma planície de cordões arenosos na forma de semicírculos, resultantes das oscilações do nível do mar durante milhares de anos. A Baixada apresenta espécies muito ameaçadas de fauna como a anta, e também da flora como a flor Commelina catharinensis, que só ocorre ali.

Embora a restinga tenha uma boa resiliência em relação ao fogo, os impactos tendem a demorar muitos anos para serem mitigados, podendo nunca ocorrer de fato, já que o ecossistema nunca voltará a ser como antes.

Os incêndios no Parque da Serra do Tabuleiro têm sido recorrentes ao longo dos anos, contudo, a resposta rápida dada a partir do Placon, diminuiu a extensão dos danos. Junto a isto, as instituições trabalharão para aprimorar o tempo de resposta e reforçar a sensibilização com os vizinhos do Parque sobre ações que podem ser adotadas para evitar incêndios.

Clamamos à população que não deixem lixo queimando, não lancem pontas de cigarro na vegetação, não façam fogueiras e nem queimem entulhos nas imediações do parque, pois essas práticas são totalmente proibidas e são as grandes causadoras dos incêndios nessa região. O setor de inteligência da Polícia Militar Ambiental (PMA) está fazendo as diligências para identificar a autoria do incêndio.

O Placon é um grupo e trabalho criado pela Defesa Civil de Santa Catarina, em conjunto com o IMA, CBMSC, PMA, BAPM, PM, Polícia Civil, Defesa Civil Municipal, Secretaria de Segurança Pública de Palhoça e Instituto Çarakura, para organizar o modo de enfrentamento aos incêndios na Baixada do Maciambú. Este plano, além de organizar a primeira resposta, definiu equipamentos, comunicação social, sinalização dos acessos de combate, organização de Brigadistas Voluntários, entre outros.

Sobre o Parque

O Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, maior unidade de conservação de proteção integral do Estado, foi criado em 1975, com o objetivo de proteger a biodiversidade da região e os mananciais hídricos que abastecem as cidades da Grande Florianópolis e do Sul do Estado. A unidade é administrada pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), com o apoio do Governo do Estado.

O Parque Estadual da Serra do Tabuleiro ocupa cerca de 1% do território catarinense. Abrange áreas dos municípios de Florianópolis, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, Águas Mornas, São Bonifácio, São Martinho, Imaruí e Paulo Lopes.

Fazem parte do Parque as ilhas do Siriú, dos Cardos, do Largo, do Andrade e do Coral, e os arquipélagos das Três Irmãs e Moleques do Sul.

O Parque tem sua sede em Palhoça, na Baixada do Maciambú. Link para agendamento de visitação no Parque do Tabuleiro e demais Unidades de Conservação de Proteção Integral administrada pelo IMA: https://www.skoobtur.com/providers?to=ima

Por: Assessoria de Comunicação do IMA